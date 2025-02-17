Путин поручил Лаврову и Ушакову провести встречу с делегацией США в Эр-Рияде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков по указанию Путина проведут встречу с американскими представителями в Эр-Рияде 18 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В первую очередь данный диалог будет сосредоточен на восстановлении комплексных отношений между Россией и США. Песков уточнил, что на переговорах делегаций также затронут вопрос подготовки встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь добавил, что одной из тем обсуждения могут стать и возможные переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что глава РФПИ Дмитриев встретится с делегацией США в Саудовской Аравии.