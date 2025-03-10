Путин поручил освободить от призыва участвовавших в боях на стороне ДНР и ЛНР россиян

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству освободить от призыва на военную службу граждан страны, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с 2014 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Срок для подготовки поправок установлен до 30 марта. Предполагается, что освобождение коснется тех, кто воевал на стороне ДНР и ЛНР не менее шести месяцев начиная с 11 мая 2014 года. Участие гражданина в боях должно быть подтверждено соответствующими органами государственной власти республик.

Ранее социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Наталья Линник на встрече с Путиным рассказала о проблеме, связанной с повестками для участников боевых действий 2014-2022 годов. Она отметила, что такие граждане не имеют военный билет российского образца и, следовательно, считаются не прошедшими военную службу.

Российский лидер, комментируя эту ситуацию, отметил, что власти сделают все возможное для разрешения возникших проблем и обеспечения прав участников боевых действий.

Помимо этого поручения, глава государства внес на рассмотрение Кабмина расширенный список мер, направленных на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО). Так, они включают расширение мер социальной поддержки для несовершеннолетних братьев и сестер погибших военнослужащих, распространение выплат на совершеннолетних детей героев спецоперации, определение механизмов защиты выплат, полагающихся детям погибших бойцов, поправки в законодательство для получения всем участникам спецоперации статуса ветеранов боевых действий.

Ранее Путин не сдержал эмоций после рассказа матери о героической смерти сына в зоне спецоперации на Украине.