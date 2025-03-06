«Трудно комментировать»: Путин не сдержал эмоций после слов о героически погибшем солдате

Президент России Владимир Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери одного из российских бойцов о героическом поступке сына, который отдал жизнь во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Кадры с чувственным моментом, запечатлевшим реакцию президента, опубликовало агентство РИА Новости.

На встрече с представителями фонда «Защитники Отечества» его сотрудница подробно изложила историю своего сына, который, выполняя задание в составе дивизии специального назначения, вместе с товарищами вышел на стратегически важную высоту. Чтобы обозначить местоположение противника и уменьшить потери своего отряда, он принял решение взять огонь на себя, осознавая, что этот выбор может стать последним в его жизни.

Выслушав трогательную историю, Путин с трудом подобрал слова и, спустя некоторое время, все же прервал молчание, поддавшись эмоциям.

«Мне трудно комментировать, парни конечно герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей», — сказал глава государства.

На встрече также присутствовала социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Курской области Ольга Жмыхова. С февраля 2023 года она исполняет обязанности консультанта Военно-социального центра Министерства обороны России.

Жмыхова активно поддерживает воинские части в своем регионе, доставляя гуманитарную помощь и оказывая поддержку семьям военнослужащих.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин главными целями обозначил денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирных граждан в ДНР и ЛНР.

Путин не раз отмечал подвиги российских защитников. Глава государства всегда благодарит военнослужащих за проявленный патриотизм и защиту интересов Отечества.

Ранее президент России Владимир Путин обозначил главные ошибки врагом России.