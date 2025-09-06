Эксперты предупредили о фальшивом боте «Госуслуг» в Telegram

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, используя поддельные рабочие чаты и фальшивый бот «Госуслуг» в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости . Жертвам предлагают «оцифровать архив сотрудников» и пройти подтверждение данных через ссылку на мнимого бота. В результате злоумышленники получают доступ к личному кабинету человека на «Госуслугах».

Схема выглядит так: сотрудникам компании приходит сообщение якобы от руководителя с требованием удалить данные бывших работников и перевести документы на электронные носители. Для подтверждения информации жертв направляют в чат с «ботом Госуслуг», где нужно ввести номер телефона. После этого приходит смс-код, который мошенники просят переслать. Отправив его, человек фактически открывает злоумышленникам полный доступ к своему аккаунту.

Напомним, с 1 июня в России действует закон о защите граждан от мошенничества. Он предусматривает около 30 мер, включая запрет для сотрудников госорганов и банков использовать мессенджеры для работы с клиентами. С августа россияне могут отказаться от смс-рассылок, а с сентября — блокировать спам-звонки и устанавливать самозапрет на оформление сим-карт через «Госуслуги».

Ранее МВД обновило психологический портрет жертв мошенников.