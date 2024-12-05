Данная акция является всероссийской, она проводится уже на протяжении шести лет. Она направлена на исполнение желаний детей, которые находятся в трудной ситуации. Ее аудиторией являются сироты, одаренные ребята, а также дети с ограниченными возможностями. Песков заявил, что Путин примет в ней участие в этом году, поскольку это стало традицией.

Ранее Владимир Путин заявил, что многие страны показали себя как ненадежные партнеры в отношениях с Россией. Они поддались на давление политического характера и прекратили свои обязательства перед РФ. Многие компании ушли из страны, продав активы в ней. Другие продолжили свою работу, либо передали предприятия подконтрольным им организациям.