Путин поручил рассмотреть вопрос о «порядке исчисления срока исковой давности»

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) детально рассмотреть вопрос о сроках давности в делах, касающихся деприватизации. Об этом РБК сообщил осведомленный источник.

Отмечается, это решение стало важным шагом в направлении защиты прав добросовестных собственников и активов.

Как отметил Путин, основным условием для защиты таких активов будет добросовестность приобретателя. Он подчеркнул, что для внесения необходимых изменений в законодательство требуется лишь «буквально техническая поправка».

В соответствии с позицией РСПП, союз готовит законодательные поправки, направленные на защиту прав тех собственников, которые действовали добросовестно. В то же время Конституционный суд России ранее постановил, что по делам о коррупции сроки давности не применяются, однако бессрочность ответственности не распространяется на случаи нарушений, связанные с приватизацией.

Цель этих мероприятий — защита прав собственности добросовестных приобретателей имущества. Председателю правительства и президенту РСПП поручено обеспечить внесение необходимых изменений в законодательство, что позволит укрепить правовую определенность в сфере собственности.

В настоящее время Генеральная прокуратура придерживается позиции, что срок давности не применяется, так как он отсчитывается с момента, когда правоохранительные органы узнали о нарушении. Однако, согласно исследованию юридической фирмы Nektorov, Saveliev & Partners, в последние годы было подано 20 исков о деприватизации, что подчеркивает актуальность данной проблемы.

К примеру, Арбитражный суд Уральского округа недавно отклонил ходатайство бывших собственников национализированной группы компаний «Ариант».

Эксперты отмечают, что целесообразно использовать правила, установленные статьями 196 и 200 Гражданского кодекса. Согласно этим нормам, срок давности исчисляется с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о правонарушении. Срок составляет три года, но не может превышать десяти лет, за исключением случаев, связанных с коррупционными правонарушениями.

По мнению специалистов, предложенные изменения в законопроекте могут создать более предсказуемую и понятную правовую среду как для граждан, так и для бизнеса.

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