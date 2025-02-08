Путин поручил силовикам бороться с преступными звонками из Украины

Глава государства Владимир Путин поручил правительству и силовым структурам усилить работу по противодействию телефонным мошенничествам, которые осуществляются с территории Украины и других государств, находящихся в состоянии враждебности по отношению к России. Об этом в субботу, 8 февраля, проинформировала пресс-служба Кремля.

Предлагается особое внимание сконцентрировать на тотальной блокировке звонком мошенников. За выполнение задачи отвечают правительство, Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел Российской Федерации. Срок выполнения — до 1 июля 2025 года.

«Разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территорий Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан РФ», — сказано в поручении главы государства.

Ранее сообщалось, что экономист Мери Валишвили перечислила способы защитить накопления от аферистов. По ее словам, прежде всего следует ввести ограничение сумм операций в онлайн-банке. В своем мобильном приложении банка каждый клиент может установить ограничения суммы одной операции, услуга о совместных уведомлениях, которая дает возможность родственникам отслеживать все операции друг друга и вовремя среагировать в случае опасности.

Эксперт добавила, что также можно установить самозапрет на кредиты.