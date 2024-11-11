Путин поручил сохранить дальневосточную ставку по ипотеке на уровне 2% до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил продлить условия по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека». Об этом говорится на официальном сайте Кремля. В сообщении отмечается, что это решение стало одним из итогов визита российского лидера на Восточный экономический форум (ВЭФ).

Согласно поручению главы государства, ставка по ипотечным кредитам в размере 2% годовых будет действовать до 2030 года.

В дополнение к этому, Путин также инициировал увеличение социальных выплат для семей, у которых рождается третий и последующий ребенок. Размер единовременной выплаты на погашения ипотеки будет увеличен до 1 млн. рублей. Эта мера будет действовать для семей, проживающих в Дальневосточном федеральном округе, включая Чукотский автономный округ, особенно в тех регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по округу.

Срок исполнения данного поручения — 15 ноября 2024 года.

Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, эксперт в сфере экономики, предположил, что ставки по ипотеке в России могут вырасти до 25-26%.