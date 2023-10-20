Путин посетил штаб Вооруженных Сил в Ростове-на-Дону

Президент РФ Владимир Путин нанес визит в штаб российских ВС, находящийся в Ростове-на-Дону. Там начальник Генерального штаба ВС Валерий Герасимов доложил лидеру об обстановке и ходе СВО на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков, его слова передает издание РИА Новости .

Как сообщил Песков, возвращаясь в столицу из Перми, Путин заехал в штаб российских ВС в Ростове, где услышал доклад от генерала Герасимова.

Пресс-секретарь также сообщил о том, что у президента состоялась встреча с представителями руководства российского Министерства обороны.

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