Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

В своем послании российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных и союзнических связей между двумя странами. Путин подчеркнул, что такие отношения соответствуют интересам народов обеих стран и способствуют безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Глава государства отметил, что Азербайджан успешно развивается в социально-экономическом плане и укрепляет свой авторитет на международной арене. Он выразил надежду, что совместными усилиями Россия и Азербайджан смогут развивать конструктивное двустороннее сотрудничество и активизировать международное взаимодействие.

День независимости Азербайджана ежегодно отмечается с 1990 года. В 2021 году, согласно закону «О Дне независимости», 28 мая в республике был переименован в День независимости, а 18 октября — в День восстановления независимости.

Ранее сообщалось, что в честь Дня независимости Азербайджана президент республики Ильхам Алиев помиловал четырех россиян.