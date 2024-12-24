Путин поздравил Алиева с днем рождения и обсудил двусторонние отношения

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, приуроченный к его дню рождения. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

В ходе беседы президенты обсудили значимость взаимных визитов и встреч для укрепления отношений между двумя странами. Путин отметил, что его недавний государственный визит в Азербайджан сыграл важную роль в развитии двустороннего сотрудничества.

Лидеры также подтвердили стремление к дальнейшему развитию партнерства и союзнических связей между Россией и Азербайджаном, подчеркивая важность совместной работы на благо обеих стран.

Кроме того, в честь дня рождения Алиева, поздравления ему направили руководители других стран. В частности, президент Беларуси Александр Лукашенко выразил свои добрые пожелания, отметив доверительные отношения с азербайджанским коллегой и пожелав ему дальнейших успехов и побед.

Ранее Песков рассказал о ближайших зарубежных поездках Путина в новом году. Как оказалось, российский лидер планирует их уже в январе.