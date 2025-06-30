Путин поздравил Бердымухамедова с днем рождения и отметил его вклад

По данным газеты «Нейтральный Туркменистан», президент РФ Владимир Путин направил поздравления председателю Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с его днем рождения. В поздравительном послании российский лидер подчеркнул значимость вклада Бердымухамедова в развитие и укрепление связей между Россией и Туркменистаном.

«За годы пребывания на высших государственных постах вы снискали заслуженное уважение соотечественников и огромный авторитет за рубежом. Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение российско-туркменистанских отношений», — отмечается в сообщении.

В своем поздравлении Путин пожелал бывшему главе Туркменистана здоровья, счастья, процветания и дальнейших успехов во всех начинаниях. 29 июня Гурбангулы Бердымухамедову исполнилось 68 лет.

Кроме того, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также поздравила Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения.

Председатель Совета Федерации выразила благодарность бывшему президенту Туркменистана за его последовательную поддержку межпарламентского взаимодействия и выразила уверенность в том, что «этот важный формат взаимодействия всегда будет оставаться эффективным инструментом для интенсификации стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном».

Ранее сообщалось, что Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова.