Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова

Вне рамок официальных протоколов состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и секретаря Совбеза Чеченской Республики Адама Кадырова. Информацию об этом распространил Ахмед Дудаев, занимающий пост министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни, через свой телеграм-канал.

Как отметил Дудаев, в ходе этой встречи президент России выразил свои поздравления 17-летнему сыну Рамзана Кадырова в связи с его грядущим бракосочетанием и пожелал успехов в работе на благо республики и всей страны.

Рамзан Кадыров, глава Чечни, подтвердил факт личного поздравления от президента России Владимира Путина его сына Адама Кадырова, которому исполнилось 17 лет, с предстоящим созданием семьи. Кадыров выразил благодарность главе государства за такое внимание, отметив, что поздравление Путина стало особенно приятным.

Ранее дочь главы Чечни Кадырова сообщила, что ее 17-летний брат Адам женится. Согласно ее информации, торжественное мероприятие состоится в Ахмат-Юрте, в отчем доме и родовом селе семьи Кадыровых.