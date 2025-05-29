Путин поздравил лидеров Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии с Днем ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительные телеграммы лидерам Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии — Александру Лукашенко, Николе Пашиняну, Касым Жомарту-Токаеву и Садыру Жапарову — по случаю Дня Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующие поздравление опубликовано на сайте Кремля.

В своем послании российский президент подчеркнул, что деятельность ЕАЭС развивается динамично и дает значительные результаты. Он отметил, что в рамках союза сформирован общий рынок, обеспечивающий свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы между странами-участниками.

Путин также подчеркнул прогресс в гармонизации национальных правовых систем в важных сферах, а также успешную реализацию совместных экономических и инфраструктурных проектов, которые способствуют укреплению сотрудничества внутри союза.

Глава государства выразил уверенность в том, что участники в дальнейшем будут активнее развивать конструктивное и плодотворное многостороннее взаимодействие ради благополучия народов, стабильности и процветания евразийского региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем независимости республики.