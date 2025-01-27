Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах и пригласил в Москву

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии. Поздравительная телеграмма размещена на официальном сайте Кремля.

В своем обращении Путин подчеркнул, что убедительная победа на выборах является ярким доказательством высокого политического авторитета Лукашенко и безусловной поддержки народом государственной политики, проводимой в Белоруссии.

Он также выразил уверенность в том, что Москва и Минск продолжат активное сотрудничество, направленное на развитие многогранных отношений между Россией и Беларусью, улучшение работы институтов Союзного государства и содействие взаимовыгодным интеграционным процессам на евразийском пространстве.

Путин пожелал Лукашенко новых успехов в его государственной деятельности, здоровья и процветания.

«Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле. Как условились, жду Вас в скором времени в Москве», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что МИД Польши разочарован результатами выборов президента Белоруссии.