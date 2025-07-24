Путин поздравил Мирзиеева с днем рождения по телефону

В телефонном разговоре Владимир Путин сердечно поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с Днем рождения, сообщили на официальном сайте Кремля.

Руководители государств отметили высокий уровень стратегического партнерства и союзнических отношений между Россией и Узбекистаном, выразив общее стремление к их дальнейшему всестороннему укреплению. Также Президенту Узбекистана было отправлено поздравительное послание.

Ранее в Германии заявили, что Путин разочарован своими плохими отношениями с Трампом.