Российский президент Владимир Путин считает, что у него не сложились отношения с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, и чувствует разочарование по этому поводу. Такое заявление сделало издание Merkur.de, которое выпускается в ФРГ.

По мнению журналистов, Путин чувствует разочарование из-за того, что его отношения с американским коллегой складываются далеко не лучшим образом.

«Кремль разочарован и зол на то, что с Трампом не сложилось», — указал журналистам некий информированный источник.

При этом российский лидер не оставляет попыток наладить отношения с руководителем Белого дома. Он прекрасно понимает, что за 50 дней, которые остались до завершения ультиматума Трампа, в мире может очень многое произойти, и это в состоянии коренным образом изменить всю ситуацию.

Ранее сообщалась точка зрения другого издания, по которой госсекретарь Рубио вынудил Трампа занять более жесткую позицию в отношении России. По мнению журналистов, именно этот политик сумел заставить Трампа поменять отношение к РФ, Китаю, Венесуэле и Ирану.