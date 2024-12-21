Глава российского государства Владимир Путин не станет поздравлять с Новым годом и Рождеством лидеров недружественных России стран. Об этом, как сообщает РИА Новости, поведал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

При этом, как отметил представитель Кремля, Путин обязательно отправит поздравительные послания иностранным партнерам России, народам ряда стран. У Пескова отдельно уточнили, намерен ли президент поздравлять проживающих на Украине в Грузии. На что тот напомнил, что Путин «всегда их поздравляет».

«Традиционно да, он будет всех поздравлять. Он не будет поздравлять недружественные страны, но некоторые недружественные страны он поздравит народы», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что сказанные во время прямой линии слова президента России Владимира Путина о некой технологической дуэли с Западом посредством проверки украинской ПВО в Киеве были ответом тем умникам, кто не верит в неуязвимость новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешек», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он назвал США недружественной РФ страной.

А перед этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что не прочь отведать новогодний салат оливье трехдневной давности.