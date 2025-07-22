Путин поздравил российских школьников, завоевавших золото на олимпиаде в Австралии

Президент России Владимир Путин поздравил национальную сборную учеников российских школ с выдающимися результатами на 66-й Международной математической олимпиаде (IMO) в Австралии. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Напомним, что российская команда завоевала пять золотых и одну серебряную медаль, подтвердив высочайший уровень подготовки. В состав сборной вошли школьники из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владивостока и Челябинска.

Подготовка команды проходила на базе Московского физико-технического института (МФТИ) и Президентского физико-математического лицея № 239.

«В серьезной, напряженной борьбе вы продемонстрировали командную сплоченность и по-настоящему победный настрой, убедительно подтвердили сильные позиции отечественной математической школы», — говорится в послании российского президента.

Несмотря на то, что с 2022 года Россия не участвует в общекомандном зачете из-за приостановленного членства, ее представители традиционно показывают блестящие результаты. В этом году абсолютным лидером стал Китай (6 золотых медалей), второе место заняли США (5 золотых и 1 серебряная), а третье — Южная Корея (4 золотых и 2 серебряных).

Российские школьники, хотя и не были включены в официальный рейтинг, по количеству золотых наград вошли в топ-3 сильнейших команд.

Ранее ученик школы № 14 из Химок, который был в составе сборной России, поделился впечатлениями от прошедшей в Австралии олимпиады.