Путин поздравил Володина с юбилеем, наградив его орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, которому 4 февраля исполнилось 60 лет, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за укрепление российской государственности, говорится на сайте Госдумы России.

В 2006 и 2012 годах Володин получил ордер IV и III степени. Статут награды предполагает последовательное награждение — от низшей к высшей степени. Несмотря на это, на практике орден может вручаться более высокой степени, чем предыдущая.

С 2016 года Володин также является членом Совета безопасности РФ, членом Государственного совета РФ с декабря 2020 года, а также с 2009 года — заслуженным юристом РФ. Володин также входит в бюро Высшего совета партии «Единая Росси».

С 2014 года в отношении Володина введены санкции со стороны США, Канады, стран Европейского союза (ЕС), а также Японии и Австралии.

Ранее Володин сообщил, что Евросоюз создает себе проблемы, выделяя помощь Украине. По его словам, Еврокомиссия, направляя из бюджета стран ЕС средства Киеву, действует безответственно.