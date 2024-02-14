Путин пожалел ударившегося головой об вертолет Байдена

Президент России в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным прокомментировал случай, когда глава Белого дома Джо Байден ударился, выходя из вертолета.

Глава российского государства попросил быть снисходительными не журить президента США за его, порой, рассеянность и невнимательность.

«Пусть бросит камень тот, кто ни разу не ударялся», — сказал Путин, его цитирует РИА Новости.

Ранее Путин предупредил американского журналиста Такера Карлсона, что в США его может ждать судьба его австралийского коллеги Джулиана Ассанжа.