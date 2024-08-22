Путин позвонил раненному в Курской области военкору Поддубного

Президент России Владимир Путин лично позвонил раненному в Курской области военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

22 августа Поддубный отмечает день рождения. Глава государства поздравил журналиста с его праздником, а также пожелал скорейшего выздоровления.

7 августа стало известно, что Поддубный получил тяжелое ранение во время сьемок репортажа о Курской области, куда незаконно 6 августа вторглись боевики ВСУ. В соцсетях сразу же начала распространяться информация о смерти военкора, однако позже ее опровергли.

Автомобиль, на котором ездил военкор, был атакован украинским FPV-дроном. В результате этого журналист получил ранения, в частности, 20% ожогов тела. Также у Поддубного диагностировали черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.

Сообщалось, что журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.

Поддубного экстренно доставили в реанимацию в Курской области, а оттуда перевезли в Москву. Россияне все это время активно поддерживали Поддубного, желая ему скорейшего выздоровления и возращения.

Ранее стало известно, что ООН захотела лично проверить информацию о нападении ВСУ на Курскую область.