Путин позвонил Трампу и поздравил его с днем рождения

Президент России Владимир Путин позвонил главе Белого дома Дональду трампу по случаю его 79-летней годовщины. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков, помощник президента, сообщил, что беседа длилась примерно час. Точнее, 50 минут. В ходе разговора Путин поздравил своего американского коллегу в отмечаемым им сегодня днем рождения.

В соответствии с традициями в Кремле описали беседу Путина и Трампа, как «насыщенную, искреннюю и весьма ценную». Главы государств выразили радость от установившихся личных связей, которые позволяют им общаться и обсуждать проблемы, какими бы трудными они ни были.

Ранее сообщалось, что сегодня, в субботу, 14 июня, президент США Дональд Трамп отмечает свой 79-й день рождения.