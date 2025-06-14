Сегодня, в субботу, 14 июня, свой 79-й день рождения отмечает президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп. К нему уже обратились с поздравлениями руководители многих стран мира. Однако из Москвы пока не было получено никаких поздравлений в адрес американского лидера.

Методы управления, применяемые Трампом, отличаются от методов его предшественников и ломают все представления о том, каким должен быть американский президент.

Мир, по сути, каждый раз вздрагивает от каждого слова и поступка этого человека. Предсказать, что будет завтра, когда он рядом, стало гораздо труднее.

Дважды избранный на пост президента, Трамп пережил попытку покушения, обещал разрешить конфликт на Украине в течение суток и даже угрожал раскрыть государственные секреты. Однако большинство его заявлений воспринимаются как пустые обещания, а фондовый рынок реагирует на них непредсказуемо.

По своей сути Трамп остается шоуменом.

Ранее сообщалось, что Трамп снова появился на публике с синяком на руке.