Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский округ

Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Тюмени Русланом Кухаруком, в ходе которой предложил ему занять должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Сегодня глава ХМАО Наталья Комарова объявила о том, что покидает свой пост в связи с переходом на другую работу. До настоящего времени она оставалась единственной женщиной-губернатором в России.

45-летний Кухарук — уроженец города Урай в Ханты-Мансийском округе. В 1996 году он закончил с золотой медалью гимназию в родном городе, а в 2001-м — с отличием юрфак Тюменского государственного университета. Сразу после учебы он поступил на административную работу в Тюменской области.

Администрацию Тюмени, города с населением более чем в 860 тысяч человек, Кухарук возглавил в октябре 2018 года.