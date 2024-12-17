В Анапе ввели режим ЧС из-за загрязнения береговой линии нефтепродуктами

В Анапе, расположенной в Краснодарском крае, был введен режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения береговой линии нефтепродуктами. Как сообщили в мэрии города, на данном этапе по указанию губернатора создан оперативный штаб для управления ситуацией.

В настоящее время проводится операция для устранения последствий происшествия, в которой участвуют спасательные службы, МЧС, а также казаки и волонтеры.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в результате шторма в Керченском проливе 15 декабря. В общей сложности они транспортировали 9,2 тыс. т мазута. Одно судно затонуло, а другое оказалось на мели, при этом у него оторвалась носовая часть.

Крушение привело к разливу мазута в море. 16 декабря в четырех населенных пунктах Краснодарского края был введен режим повышенной готовности. На следующий день, 17 декабря, на берегу Анапы появились пятна мазута, как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По указанию президента России Владимира Путина премьер-министр Михаил Мишустин сформировал группу для координации мероприятий по устранению последствий этой чрезвычайной ситуации в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег Кубани на десятки километров.