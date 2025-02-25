Путин предложил США запустить совместные проекты по добыче алюминия

Владимир Путин, президент Российской Федерации, выразил мнение, что Россия и Соединенные Штаты Америки могли бы реализовать совместные проекты по производству алюминия. Об этом он сообщил в ходе интервью с репортером Павлом Зарубиным, которое было опубликовано на Первом канале.

В качестве образца для реализации совместного проекта президент упомянул Красноярский край.

Президент подчеркнул, что для осуществления проекта в этой области потребуются капиталовложения в размере $15 млрд.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что администрации США и России обсуждают двухсторонние проекты экономической сферы. Республиканец повторил, что если бы он оставался главой Белого дома, то обострений на Украине удалось бы избежать. По его словам, переговоры с Россией идут хорошо и имеют перспективу, в том числе в области экономики. Как раз с Владимиром Путиным, по словам политика, обсуждаются экономические проекты на взаимовыгодной основе.