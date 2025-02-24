Трамп раскрыл, что обсуждает с Путиным в рамках переговоров по Украине

Дональд Трамп снова повторил, что если бы он оставался главой Белого дома, то обострений на Украине удалось бы избежать. По его словам, переговоры с Россией идут хорошо и имеют перспективу, в том числе в области экономики. Как раз с Владимиром Путиным, по словам политика, обсуждаются экономические проекты на взаимовыгодной основе.

«Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией», — написал республиканец.

Напомним, что 18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли переговоры американской и российской делегаций. Обсуждали обострения на Ближнем Востоке и Украине, вопросы по безопасности и урегулировании конфликтов.

Ранее сообщалось, что Трамп увидел истинное лицо Зеленского. Об этом заявил 24 февраля Василий Небензя.