Путин предрек возможное насильственное вхождение Западной Украины в состав Польши
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Президент России дал оценку слишком рьяному участию Варшавы в украинском конфликте. По словам Владимира Путина польское руководство спит и видит Львов, Луцк, Тернополь и остальную Западную Украину в своем составе.
Президент России напомнил, что планы отторгнуть под шумок Западную Украину, как только представится такая возможности, никогда не покидала польские элиты.
«Ситуация на Украине может стать началом пути к отторжению западных территорий страны в пользу Польши», - заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможный прямой вооруженный конфликт России и Северо-Атлантического альянса.