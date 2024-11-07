Токаев назвал предстоящий визит Путина в Казахстан знаковым событием

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ожидаемый в Владимира Путина в страну станет важным событием, которое придаст новый импульс стратегическому сотрудничеству с Российской Федерацией, сообщило РИА Новости.

«К этому визиту мы серьезно готовимся. Это будет знаковое событие в наших межгосударственных взаимоотношениях. Наши отношения носят образцовый характер и динамично развиваются», — отметил он.

Накануне Токаев провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который прибыл в Казахстан с двухдневным визитом.

Президент отметил, что взаимодействие между странами меняется динамично, основанное на дружеских отношениях, добрососедстве и стратегическом партнерстве.

По его словам, этому содействуют постоянные высокоуровневые политические консультации и согласованная работа правительств и парламентов.

В ходе разговора особое внимание было уделено подготовке к предстоящему визиту российского президента в Казахстан. Лавров уточнил, что встреча состоится 27 ноября в Астане, незадолго до саммита государств ОДКБ.

Ранее сообщалось, что в июле Путин принял приглашение казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева посетить республику. Визит планируется совместить с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).