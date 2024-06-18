Путин прибыл в КНДР с двухдневным государственным визитом

Во вторник, 18 июня, самолет президента Российской Федерации Владимира Путина приземлился в аэропорту города Пхеньяна, передает РИА Новости . Глава государства прибыл в КНДР с двухдневным государственным визитом.

Председатель КНДР Ким Чен Ын встретил президента Путина лично. Основные события госвизита пройдут в среду, 19 июня. Глава России примет участие в нескольких переговорах, включающие встречи расширенного состава. Обсуждаться будет, в том числе, международная повестка, а также способы восстановления утерянного гуманитарного взаимодействия двух стран. После состоятся неформальные встречи лидеров государств.

Кроме того, в честь приезда президента РФ состоится концерт и государственный прием. Сообщается, что Ким Чен Ын и Владимир Путин также посетят Монумент “Освобождение”, где возложат цветы в память о воинах Красной Армии, которые освободили Корею от фашистов в годы Второй мировой войны.

Последний раз президент России Путин приезжал в КНДР 24 года назад, в 2000 году. Председатель КНДР посещал РФ осенью 2023 года, тогда его визит продлился с 12 по 17 сентября.