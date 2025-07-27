Путин прибыл в Санкт-Петербург для наблюдения за учениями ВМФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, где посетил Главное Адмиралтейство по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ) России, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Основной целью визита стало наблюдение за масштабными учениями ВМФ «Июльский шторм», которые проходят с 23 по 27 июля под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

В ходе учений глава государства в режиме видеоконференции наблюдал за действиями всех флотов России – Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского и Каспийской флотилии.

Маневры включают проверку готовности флотских группировок к решению нестандартных задач, отработку применения высокоточного оружия и беспилотных систем, а также совершенствование навыков по противолодочной обороне, защите военных баз, отражению воздушных атак и нанесению ударов по условному противнику.

Всего в учениях задействовано более 150 боевых кораблей, 120 единиц авиации, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной техники и свыше 15 тыс. военнослужащих.

В рамках визита президент также посетил Петербургский государственный морской технический университет, где ознакомился с инновационными разработками студентов молодежного конструкторского бюро и осмотрел современные спортивные сооружения вуза.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о ликвидации более 10 украинских беспилотников, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство региона.