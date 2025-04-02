Путин поздравил президента Абхазии Гунбу с вступлением в должность

На официальном сайте Кремля опубликовали поздравительную телеграмму от президента РФ Владимира Путина в адрес Бадры Гунбы, вступившего в должность президента Абхазии.

В своем послании Путин подчеркнул историческую связь между российским и абхазским народами, назвав их братскими. Он акцентировал внимание на особой важности Дня Победы в Великой Отечественной войне для обеих стран, подчеркнув, что в этот день народы России и Абхазии чтят память и подвиг поколения победителей.

Президент России также направил Гунбе приглашение посетить Москву 9 Мая 2025 года для участия в праздновании 80-летия Великой Победы.

Выборы нового абхазского лидера проходили в два этапа: 15 февраля и 1 марта. Согласно информации, предоставленной ЦИК республики, победу во втором туре одержал Гунба, получив 54,73% голосов. Его соперник, оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба, набрал 41,54%.

Ранее избранный президент Абхазии Гунба заявил о намерении укрепить связи с Россией.