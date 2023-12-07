Путин пригласил султана Омана с официальным визитом в Россию в 2024 году

В ходе встречи с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта султаната Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом, президент России Владимир Путин пригласил султана Хайсама бен Тарека аль Саида в Россию в 2024 году.

Глава российского государства выразил свое приветствие и пожаление султану Омана через наследного принца. Об этом пишет РИА Новости.

Путин отметил важность исторических связей между Россией и Оманом, подчеркнув, что султан играл ключевую роль в установлении и развитии дружественных отношений между двумя странами. Это приглашение на визит в Россию в 2024 году стало дополнительным шагом в укреплении дипломатических связей между Россией и Оманом.

Пока официального согласия на предложение не прозвучало, однако, ожидается, что возможный предстоящий визит султана Омана станет важным событием для углубления сотрудничества и обмена опытом между двумя странами в различных сферах, включая политику, экономику, культуру и спорт.