Путин прилетел в Волгоград для встречи с Лукашенко
РИА Новости: Путин прибыл в Волгоград для участия в форуме и встречи с Лукашенко
Фото: [kremlin.ru]
Президент России Владимир Путин прилетел в Волгоград. Ему предстоит встретиться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, а также принять участие в международном форуме. Об этом сообщило РИА Новости.
Российский лидер прибыл в Волгоград, где для него подготовлена содержательная программа. Путин вместе с Лукашенко посетят Мамаев курган, они также примут участие в ряде других торжественных мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Великой Победы. Планируется, что оба президента выступят на Международном форуме «Великое наследие — общее будущее». Главам государств предстоит принять участие в итоговом пленарном заседании.
Им также предстоит отдельная беседа, где президенты РФ и РБ обсудят дальнейшее партнерство и союзничество между своими странами. Путину также предстоит встретиться с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
Ранее уже сообщалось, что в Волгоград прибыл белорусский лидер Лукашенко. Основная цель его визита — переговоры с Путиным.