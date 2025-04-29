Путин прилетел в Волгоград для встречи с Лукашенко

Президент России Владимир Путин прилетел в Волгоград. Ему предстоит встретиться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, а также принять участие в международном форуме. Об этом сообщило РИА Новости.

Российский лидер прибыл в Волгоград, где для него подготовлена содержательная программа. Путин вместе с Лукашенко посетят Мамаев курган, они также примут участие в ряде других торжественных мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Великой Победы. Планируется, что оба президента выступят на Международном форуме «Великое наследие — общее будущее». Главам государств предстоит принять участие в итоговом пленарном заседании.

Им также предстоит отдельная беседа, где президенты РФ и РБ обсудят дальнейшее партнерство и союзничество между своими странами. Путину также предстоит встретиться с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Ранее уже сообщалось, что в Волгоград прибыл белорусский лидер Лукашенко. Основная цель его визита — переговоры с Путиным.