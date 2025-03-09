Путин примет с визитом Лукашенко
Президент РФ Путин проведет встречу с лидером Белоруссии Лукашенко
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Президент РФ Владимир Путин ожидает с официальным визитом главу Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом стало известно из программы журналиста ВГТРК Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин», вышедшей на телеканале «Россия-1».
Отмечается, что в рамках визита Лукашенко в графике Путина также запланированы важные совещания, в том числе по экономическим вопросам.
Кроме того, российский лидер проведет встречу с членами Совета безопасности РФ. Зарубин отметил, что в расписании Путина есть и другие значимые события.
Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщил, что Путин и Лукашенко проведут встречу 13 марта. По его информации, белорусский лидер прибудет в Россию в четверг.
Стоит отметить, что эта поездка станет для Лукашенко первым зарубежным визитом после переизбрания президентом Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил обсудить мир на Украине на территории республики.