Путин примет с визитом Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин ожидает с официальным визитом главу Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом стало известно из программы журналиста ВГТРК Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин», вышедшей на телеканале «Россия-1».

Отмечается, что в рамках визита Лукашенко в графике Путина также запланированы важные совещания, в том числе по экономическим вопросам.

Кроме того, российский лидер проведет встречу с членами Совета безопасности РФ. Зарубин отметил, что в расписании Путина есть и другие значимые события.

Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщил, что Путин и Лукашенко проведут встречу 13 марта. По его информации, белорусский лидер прибудет в Россию в четверг.

Стоит отметить, что эта поездка станет для Лукашенко первым зарубежным визитом после переизбрания президентом Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил обсудить мир на Украине на территории республики.