Путин принял в Кремле главу МИД Китая

Руководитель Министерства иностранных дел Китая Ван И прибыл в Москву с официальным визитом, его принял российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщило РИА Новости.

Ван И приезжал в Россию в сентябре прошлого года. Теперь он снова прибыл для переговоров с Путиным и членами правительства. В Кремле состоялась встреча между главой дипломатии Китая и Путиным. Еще до начала общения они сделали несколько публичных заявлений по поводу своей повестки.

Президент России заявил, что удовлетворен уровнем общения с китайским правительством, а также совместной работой на различных международных площадках в виде ООН, БРИКС и так далее. Китайского лидер Си Цзиньпина, по утверждению Путина, ожидают в Москве 9 мая.

Ван И, в свою очередь, сообщил о том, что китайская сторона ведет подготовку визита главы своего государства в российскую столицу в День Победы. Пекин и Москва, по его заверению, налаживают долгосрочные связи. При этом партнерство между Россией и КНР не направлено против каких-либо стран.

Ранее с Ван И встретился его коллега из РФ Сергей Лавров. Он позже анонсировал проведение специального российско-китайского саммита, который состоится в мае. Министры во время своего общения обговорили ряд деталей по этому мероприятию.