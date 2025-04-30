Путин признался, что последние три года ночует в Кремле

Глава государства Владимир Путин сообщил, что на протяжении последних трёх лет он преимущественно проводит ночи в стенах Кремля. В рамках интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», которое было показано на телеканале ВГТРК, президент впервые продемонстрировал свою квартиру в Кремле.

Фрагмент этого интервью был опубликован в Telegram-канале репортера. На видео Путин и Зарубин вместе входят в президентские апартаменты в Кремле. За спиной российского президента можно увидеть изображение императора Александра III, о котором он неоднократно высказывал своё восхищение.

Корреспондент задал вопрос главе государства: «Вы, выходит, часто здесь останавливаетесь на ночь?» «В течение последних трёх лет я в основном провожу здесь ночи», — ответил президент.

Глава государства сообщил, что крайне редко садится за инструмент, расположенный в его рабочем кабинете.

Президент также провёл экскурсию для журналиста по библиотеке, двум спальням и «домашнему храму».

Ранее Трамп назвал Путина «очень умным и хитрым человеком».