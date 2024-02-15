Путин пошутил, что русский человек может пить даже с дрожащими руками

Владимир Путин во время пленарного заседания форума «Технологии будущего» сыронизировал, что русский человек преспокойно может пить даже с дрожащими руками.

Шутка президента прозвучала во время обсуждения была озвучена вопросов, связанных с технологиями в медицине. Один из участников форума посетовал на то, что пациент не в состоянии пить с дрожащими руками. Президент попробовал подкорректировать мировоззрение докладчика.

«Вы сказали, что при дрожащих руках человек не может пить. Русский человек может, это точно», — ответил Путин.

В продолжение темы глава государства вспомнил миниатюру артиста Евгения Лебедева в Ленинградском БДТ, где указанная человеческая особенность была обыграна в юмористической форме. Путин рассказал, как персонаж актера так стремился выпить, что привязал свою руку полотенцем, чтобы не дрожала.

Стоит отметить, что после шутки президента сидящий рядом глава Росатома Алексей Лихачев так громко рассмеялся, что соседу пришлось его корректно приостановить.

Ранее президент России в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным прокомментировал случай, когда глава Белого дома Джо Байден ударился, выходя из вертолета. Глава российского государства попросил быть снисходительными не журить президента США за его, порой, рассеянность и невнимательность.