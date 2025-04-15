Путин призвал к устойчивому миру на встрече с Уиткоффом

Стивен Уиткофф, специальный представитель президента США Дональда Трампа, сообщил в интервью телеканалу Fox News, что в ходе встречи Владимир Путин обратился к американской делегации с просьбой о достижении устойчивого мира.

Уиткофф отметил, что на переговорах в Санкт-Петербурге, продолжавшихся около пяти часов, российского лидера сопровождали его ключевые советники: помощник президента Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В том же интервью Уиткофф подчеркнул, что Соединенные Штаты добиваются прогресса в заключении соглашения с Россией по украинскому вопросу. По его словам, стороны близки к «чему-то, что может иметь огромное значение для глобального мира».