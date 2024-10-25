Путин призвал не обращать внимания на заявление об усталости Запада от войны

Президент России Владимир Путин призвал не обращать внимания на заявления об усталости Запада от войны. Он также подчеркнул, что «не стоит расслабляться».

Эти слова российского лидера прозвучали в ходе интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Так, Путин выразил мнение, что России не следует придавать серьезное значение высказываниям о том, что Запад устал от происходящего.

По словам главы государства, сказанным в рамках эксклюзивного интервью, наступательные операции ведутся на всей линии боевого соприкосновения. При этом Запад, как отметил Путин, повторяет одну и ту же мысль о желании победить Россию, а это значит, что расслабляться не стоит.

Ранее Путин заявил, что Запад пытался довести Россию до уровня сырьевого придатка.