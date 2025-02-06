Путин призвал развивать в России наукоемкие технологии

Президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости развития наукоемких технологий для обеспечения не только самодостаточности страны, но и ее технологического превосходства на мировой арене. На это глава государства указал в ходе заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.

В ходе рабочей встречи с членами правительства и руководством Российской академии наук (РАН) Путин поручил усилить деятельность в этой области, отметив, что «технологическое превосходство должно стать стратегическим приоритетом нашего государства».

Президент отметил, что для достижения поставленных целей необходимо расширить круг обсуждаемых вопросов и внедрить дополнительные мероприятия, которые будут способствовать росту научного потенциала, развитию новых технологий и внедрению их в различные сферы экономики.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом сменил руководителя госкорпорации «Роскосмос».