Стало известно о реакции Путина на намерение Ирана нанести Израилю жесткий ответный удар

Президент России Владимир Путин призвал Иран нанести сдержанный ответный удар по Израилю, чтобы избежать жертв среди мирного населения, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По данным Reuters, сообщение от Путина передал лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, посетивший республику накануне.

Российский лидер призвал иранскую сторону к сдержанному ответу для сохранения жизней мирного населения Израиля. Визит секретаря Совбеза в Исламскую Республику был одним из шагов Москвы для донесения до Ирана своей позиции.

На данный момент ни Кремль, ни МИД Ирана не комментировали сообщение Путина.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу встретился с президентом Ирана Али Хаменеи. Секретарь Совбеза назвал Тегеран союзником Москвы и отметил, что отношения между странами развиваются сразу в нескольких областях.