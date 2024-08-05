Сергей Шойгу провел встречу с президентом Ирана

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу встретился с иранским президентом Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает официальный сайт президента Ирана в понедельник, 5 августа.

Стало известно, что рабочая встреча политиков состоялась во время визита Шойгу в Тегеран. Российский политик назвал Иран одним из ключевых союзников Москвы, а также отметил и тот факт, что отношения между странами развиваются сразу в нескольких отраслях.

По словам Пезешкиана, сейчас настал тот момент, когда эпоха доминирования США и некоторых других держав закончилась. На данный момент и Иран, и Россия работают целенаправленно по укреплению многополярного мира, и это должно послужить укреплению глобальной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось о готовности Ирана нанести удар по Израилю. Подробнее в материале.