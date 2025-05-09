Путин прокомментировал походку словацкого премьера Фицо

Во время встречи в Кремле президент Российской Федерации Владимир Путин, приветствуя премьер-министра Словакии Роберта Фицо, с улыбкой заметил его энергичную манеру ходьбы.

«У вас прямо такая спортивная походка», — сказал Путин, пожимая руку словацкому премьеру.

Этот короткий диалог между лидерами состоялся сразу после официального приема, организованного президентом РФ в честь руководителей иностранных делегаций, прибывших в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы.

Фицо поинтересовался у Путина о возможности проведения дальнейших переговоров. Президент России подтвердил, что такая встреча запланирована.

Ранее Песков назвал приезд Вучича и Фицо на парад Победы актом героизма.