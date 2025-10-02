Владимир Путин, рассуждая о формировании многополярного мира, неожиданно процитировал песню популярной группы «Любэ». Российский лидер использовал строчку «Там за туманами», чтобы проиллюстрировать исчезновение единых правил в международных отношениях. Об этом сообщило РИА Новости.

На заседании Валдайского клуба президент отметил, что современные государства больше не согласны подчиняться нормам, установленным одним центром силы. Для описания этой реальности он обратился к тексту композиции «Любэ», которая говорит о недосягаемых далях и собственных путях. Подобные образы делают сложные геополитические процессы более понятными для широкой аудитории, подчеркивая глубину происходящих изменений.

Ранее Путин бросил вызов Западу.