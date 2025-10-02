Путин бросил вызов Западу: Россия готова к военному противостоянию

Владимир Путин заявил о готовности России ответить на любой вызов в военной сфере, предложив потенциальным оппонентам испытать свои силы в возможном противостоянии. Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления президента на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что страна не ищет конфронтации, но готова дать асимметричный ответ любому, кто захочет оспорить ее военное превосходство. Эта ремарка стала ответом на наращивание военного присутствия западных стран у границ РФ и их активную поддержку Украины. Специалисты отмечают, что подобная риторика демонстрирует уверенность Москвы в собственных вооруженных силах и их способности противостоять коллективному Западу в затяжном конфликте.

Ранее Путин заявил о всеобщем ощущении незащищенности в современном мире.