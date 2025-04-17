Путин проведет переговоры с эмиром Катара

В четверг, 17 апреля, состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани.

Политические лидеры обсудят российско-катарское взаимодействие в различных сферах с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы, ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля.

Главной темой встречи станет мирное урегулирование ситуации на Украине.

Катар еще в самом начале конфликта на Украине пытался помочь его урегулировать, отметил пресс-секретарь МИД Государства Катар, доктор Маджид Аль-Ансари.

Ранее сообщало о том, что пятеро детей вернутся к семьям на Украине при посредничестве Катара.