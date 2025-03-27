Пятеро детей вернутся к семьям на Украине при посредничестве Катара

При участии уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой и при поддержке Катара пятеро детей в скором времени вернутся к своим семьям на Украине, сообщил ТАСС.

В посольстве Катара в Москве посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани и глава аппарата детского омбудсмена Алексей Газарян провели встречу с детьми, их родственниками и сопровождающими.

Как сообщила журналистам Мария Львова-Белова, представляющая интересы детей при президенте, пятеро детей — две девочки и трое мальчиков в возрасте от 11 до 17 лет — обретут свои семьи на Украине, в основном матерей и отцов.

По словам детского омбудсмена, одна девочка проживала в России с двоюродным дедом из-за ограничений в родительских правах матери. Теперь ее ждет любящая бабушка на Украине. Другая девочка жила в России с бабушкой, а теперь отправится к отцу на Украину.

Львова-Белова уточнила, что один из мальчиков находился в российском учреждении и скоро встретится с мамой, остальные дети переезжают от одних близких к другим.

По данным пресс-службы детского омбудсмена, всего благодаря помощи уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ 20 детей из 13 семей воссоединились с родными в России, а 100 детей из 80 семей — с семьями на Украине и в других странах.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков также сообщил, что тема обмена заключенными является одним из пунктов двусторонней повестки РФ и США по внутренним каналам.

Ранее сообщалось, что РФ вернула 175 своих военнослужащих по итогам обмена с Украиной.