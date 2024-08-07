Путин проведет совещание с Совбезом РФ в среду, 7 августа

Политика

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Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами Совета безопасности РФ (СБ РФ). Об этом в среду, 7 августа, сообщает телеграм-канал BRIEF со ссылкой на источник.

«Заседание запланировано на 13:00 мск. Перед этим, в 12:00, глава государства проведет совещание с членами правительства», — заявил собеседник издания.

В этот же день Владимир Путин проведет совещание с членами Правительства РФ. Планируется обсудить развитие обрабатывающей промышленности.

«С докладами выступят министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев», — информирует телеграм-канал Кремля.

Ранее стала известна реакция Путина на намерение Ирана нанести Израилю жесткий ответный удар. Он призвал Иран нанести сдержанный ответный удар по Израилю, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

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